В Челнах возбудили уголовное дело после получения ребенком травмы на аттракционе

В Челнах Следком по РТ возбудил уголовное дело после того, как ребенок получи травму на аттракционе.

Во время игр на развлекательном модуле «Крутящееся колесо большое» на территории одного из семейных парков 27 января 9-летняя девочка получила закрытый перелом шейки плечевой кости.

Согласно полученному заключения эксперта, здоровью ребенка был причинен тяжкий вред, отметили в пресс-службе Следкома по РТ.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Уфе девочка упала с качелей и поранила голову.

