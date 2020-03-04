Квартальнов: «В сезоне мы ожидали от Фрэттина больше шайб. Сейчас эти голы возвращаются»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победы над «Нефтехимиком» (5:1).

— Очередная непростая игра. Забили, сделали себе гандикап в первом периоде, и это определило исход матча. Все равно соперник настырный, напористый, бежит вперед. Нам было тяжело выходить из под давления. Сегодня нам и Тимур помогал в воротах. Сейчас едем в Нижнекамск, где до этого проиграли две игры в сезоне. Там будет непросто.

— Как дела у Зарипова? Насколько он необходим команде в этой серии?

— Мы, конечно, надеемся, что он сыграет, но в следующем матче, наверное, не выйдет. Пока без него. Нам его не хватает, в большинстве, да и в раздевалке. Он, конечно, с командой, мы вместе.

— Как оцените игру и гол Лукоянова? Это его первая шайба за год.

— Мы очень рады за него. Он должен был уже забить много голов в сезоне. Но знаете, где-то не везет, черная полоса какая-то. Он делает много полезных вещей для команды, с этим не поспоришь. Мы рады и дай бог, чтобы ему продолжать забивать.

— На месте Зарипова неплохо проявляет себя Фрэттин. Не будет проблем с возвращением Зарипова?

— Мы пока об этом не думаем, но мы найдем место Зарипову. Посмотрим, там сейчас все немного меняется. У нас и Рейдеборн находится в очень хорошей форме. Но пока вот так. И когда Зарипов будет готов, там и будем думать.

— Как вам игра Фрэттина, у которого три гола в двух матчах?

— Они с Галиевым хорошо играют, результативно, что большой плюс. В сезоне мы ожидали от Фрэттина больше голов. Сейчас эти голы возвращаются, и это здорово. Тем более в плей-офф такие шайбы они весомые.

— «Нефтехимик» превзошел по вбрасываниям — 36:22. Можете объяснить?

— Я согласен. После каждого периода обращали на это внимание, здесь мы проиграли в чистую. Надо это поправлять. Мы умеем играть на вбрасываниях, но сегодня получилось так, — заявил Квартальнов.