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Девушка-судья впервые будет работать на матче РПЛ

19:02, 04.03.2020
Девушка-судья впервые будет работать на матче РПЛ
Фото: uefa.com

Судья Анастасия Пустовойтова получила назначение резервным арбитром на матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Ахматом», сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Таким образом, она станет первой женщиной, которая будет работать на матче мужских команд в РПЛ. В сентябре 2019 года Пустовойтова была включена в список арбитров, которые обслуживают игры ПФЛ (третий по рангу чемпионат страны).

В 2017 году она вошла в топ-10 лучших женщин-судей 2017 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

В России Пустовойтова получила известность после выхода выпуска ютьюб-канала «КраСава», который ведет популярный видеоблогер Евгений Савин. В 2019 году она отработала судьей на финале женской Лиги чемпионов.

СпортФутбол
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