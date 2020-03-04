В Татарстане разработали памятку по защите от коронавируса

Фото: «Реальное время»

Минздрав РТ и республиканский штаб совместно с Минздравом РФ на основе рекомендаций ВОЗ сформировали памятку, состоящую из шести пунктов, по соблюдению личной гигиены и защиты себя и рабочего места от коронавируса. Она будет направлена на предприятия Татарстана.

— Вопрос заботы о здоровье коллектива — это приоритет, поэтому штабом было принято решение растиражировать эти памятки. Тем не менее обращаю внимание, что эта памятка будет полезна и для людей, — отметила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она заявила, что эпидемиологическая ситуация в Татарстане не требует отмены массовых мероприятий и проведения глобальных процедур по дезинфекции. Нет, по ее словам, и дефицита защитных масок.