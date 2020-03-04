Казань обогнала Москву по размеру зарплат вахтовиков

Казань вошла в список городов, предлагающих наиболее высокие зарплаты вахтовикам. По уровне заработка вахтовым методом столица РТ обогнала Москву и Санкт-Петербург.

По данным портала «Авито Работа», средняя зарплата вахтовика в Казани составляет 73 тыс. рублей. Больше предлагают лишь в Иркутске (82 тыс. рублей) и Новосибирске (74 тыс. рублей).

В Москве и Санкт-Петербурге работодатели платят за одну вахту 63,5 тыс. и 62,9 тыс. рублей соответственно. При этом больше всего вакансий для вахтовиков предлагается именно в Москве.

