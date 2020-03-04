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Синоптики Татарстана прогнозируют дождь и до +5°С

05:35, 04.03.2020
Синоптики Татарстана прогнозируют дождь и до +5°С
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 4 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура дне составит от 0°С до +5°С. В Казани воздух прогреется до 2—4 градусов выше ноля. В Набережных челнах термометры покажут от 0°С до +3°С.

На дорогах гололедица.

Общество Татарстан
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