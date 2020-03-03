Владимир Леонов назвал беспрецедентным решение провести в Казани матч Суперкубка УЕФА

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов назвал беспрецедентным решением в условиях мировых спортивных санкций в отношении России проведение в Казани матча Суперкубка УЕФА в 2023 году.

«Многие вчера звонили, говорили, что это очень здорово, это большое движение вперед. Тем более в рамках тех санкций, вопросов, которые сегодня есть у международной общественности, то, что России и, в частности, Татарстану, Казани, отдают подобного рода турниры, соревнования, матчи — это беспрецедентная история, связанная с большим объемом вложения в спортивную инфраструктуру», — сказал он журналистам

Напомним, ранее стало известно, что Казань первой из российских городов примет матч за Суперкубок УЕФА.

