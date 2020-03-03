Казанцев просят поучаствовать в опросе о расположении велостанций

Фото: Комитет по транспорту Казани

Комитет по транспорту Казани запустил онлайн-опрос, каких местах города будут наиболее востребованы велостанции.

В Казани планируется реализовать проект велошеринга. В связи с этим рассматриваются различные варианты расположения велостанций в Казани. Житеей города просят проголосовать, каких местах в Казани обустроить велостанции.

Среди предложенных вариантов парки и скверы, станции метро, жилые микрорайоны, здания вузов. Также можно оставить свое предложение в комментариях. Отдать свой голос можно на сайте Комитета транспорта Казани.



Отметим, что ранее власти Казани утвердили программу повышения безопасности дорожного движения. Согласно программе, необходимо популяризовать велосипеды и самокаты и развивать велодорожную инфраструктуру.

