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Казанцев просят поучаствовать в опросе о расположении велостанций

10:13, 03.03.2020
Казанцев просят поучаствовать в опросе о расположении велостанций
Фото: Комитет по транспорту Казани

Комитет по транспорту Казани запустил онлайн-опрос, каких местах города будут наиболее востребованы велостанции.

В Казани планируется реализовать проект велошеринга. В связи с этим рассматриваются различные варианты расположения велостанций в Казани. Житеей города просят проголосовать, каких местах в Казани обустроить велостанции.

Среди предложенных вариантов парки и скверы, станции метро, жилые микрорайоны, здания вузов. Также можно оставить свое предложение в комментариях. Отдать свой голос можно на сайте Комитета транспорта Казани.

Отметим, что ранее власти Казани утвердили программу повышения безопасности дорожного движения. Согласно программе, необходимо популяризовать велосипеды и самокаты и развивать велодорожную инфраструктуру.

Общество Татарстан
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