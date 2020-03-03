Игорь Ларионов: «Мы настроены дать бой московскому «Динамо», в этот раз все будет по-другому»

Капитан «Динамо-Казань» Игорь Ларионов в интервью «Реальному времени» поделился ожиданиями от предстоящего матча первого раунда плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом против московского «Динамо».

— Нам было тяжело входить в сезон — травмы уже с предварительного этапа Кубка России, скромная селекция, отсутствие домашнего льда, но мы сплотились, хорошо поработали и удачно начали чемпионат, почти в каждом матче набирая очки. В каждом матче старались бороться, помогать друг другу, настраивались только на победу и в итоге провели хорошую «регулярку», не волновались насчет попадания в плей-офф, заняли неплохое пятое место.

— Ты «капитанил» в этом сезоне. Было немного непривычно?

— Почему же, вполне комфортно. В Ульяновске я год был капитаном, когда выступал за «Волгу». Команда у нас дружная, все друг друга поддерживают, так что никаких проблем.

— Что ожидаешь от плей-офф? Провальную гостевую часть прошлогодней четвертьфинальной серии не вспоминаешь?

— В этот раз все будет по-другому. Мы настроены дать бой москвичам и дома, и на выезде, — сказал Ларионов.

Сегодня в «Реальном времени» вышел обзорный материал о предстоящем участии казанского «Динамо» в плей-офф.