Погода в Казани побила очередной температурный рекорд

Сегодня, 27 февраля, погода в Казани побила очередной температурный рекорд.

По данным авиационной метеостанции Казань-Сокол максимальная температура воздуха в Казани сегодня достигла абсолютного максимума и составила +2,6 градуса тепла.

Таким образом, сегодня был побит температурный рекорд, зафиксированный в 2008 году на метеостанции Казань, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Недавно в столице Татарстана был побит температурный рекорд 1897 года. Так, 22 февраля максимальная температура воздуха составила +5,6 градуса.

