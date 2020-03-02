Один из владельцев акции Apple купил iPhone, до этого он пользовался раскладушкой Samsung

Один из богатейших бизнесменов мира, владелец 5,7% акции Apple, 89-летний миллиардер Уоррен Баффет приобрел Iphone 11.

Ранее он ходил с 20-долларовой раскладушкой Samsung SCH-U320, выпущенной в 2010 году. О покупке нового смартфона Баффет рассказал в интервью CNBC.

Миллиардеру подарили сразу несколько айфонов — один из них был подарен главой Apple Тимом Куком. Баффет пояснил, что использует свой айфон для звонков, хотя устройство способно на большее. А курс акции он отслеживал с помощью своего айпада.