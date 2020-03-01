Путин о вреде нового вируса: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

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Президент России Владимир Путин на совещании о влиянии эпидемии коронавируса на экономику заявил, что показатели глобальных рынков за эту неделю ухудшились до показателей кризиса 2008 года.

«Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года», — передает его слова ТАСС

Президент РФ отметил, что в Китае индекс деловой активности, данные о котором были опубликованы в пятницу, опустился ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года. «В свою очередь мировые фондовые индексы снизились более, чем на 10%", — добавил глава государства. Он отметил, что на этом фоне котировки нефти марки Brent к концу этой недели опустились до $50 за баррель, тогда как в начале года они находились на уровне $70.

При этом Путин указал, что для российского бюджета текущий уровень цен на нефть в мире является приемлемым.