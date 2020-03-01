В Казани пробка на Горьковском шоссе достигла 5,1 км
Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал рекордную для воесресенья пробку. Она образовалась на улице Фрунзе и Горьковском шоссе и растянулась на 5,1 км.
По оценке сервиса, прьблемы наблюдаются на участке от улицы Чкалова до жедезнодорожного моста. Также отмечается, что загруженность Горьковского шоссе сегодня составляет 6 баллов, что на 6 баллов больше чем обычно.
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Источник : https://realnoevremya.ru/articles/138475-transportnoe-planirovanie-v-kazani-zashlo-v-tupik