В Казани пробка на Горьковском шоссе достигла 5,1 км

Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал рекордную для воесресенья пробку. Она образовалась на улице Фрунзе и Горьковском шоссе и растянулась на 5,1 км.

По оценке сервиса, прьблемы наблюдаются на участке от улицы Чкалова до жедезнодорожного моста. Также отмечается, что загруженность Горьковского шоссе сегодня составляет 6 баллов, что на 6 баллов больше чем обычно.

Напомним, сегодня на озере Лебяжье празднуется Масленица. Хедлайнером масштабных гуляний станет Виктория Дайнеко.