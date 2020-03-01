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В Казани пробка на Горьковском шоссе достигла 5,1 км

12:23, 01.03.2020 1
В Казани пробка на Горьковском шоссе достигла 5,1 км

Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал рекордную для воесресенья пробку. Она образовалась на улице Фрунзе и Горьковском шоссе и растянулась на 5,1 км.

По оценке сервиса, прьблемы наблюдаются на участке от улицы Чкалова до жедезнодорожного моста. Также отмечается, что загруженность Горьковского шоссе сегодня составляет 6 баллов, что на 6 баллов больше чем обычно.

Напомним, сегодня на озере Лебяжье празднуется Масленица. Хедлайнером масштабных гуляний станет Виктория Дайнеко.

ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 12:58
    Необходимо заняться строительством дорог на Салават Купере и на М-7, остановить строительство дороги от Кировского моста на Артиллерийские склады, средства направить на первоочередные дороги.
    «Заведомо неисполнимый генплан Казани даст чиновникам право творить произвол в градостроительстве»
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/138475-transportnoe-planirovanie-v-kazani-zashlo-v-tupik
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