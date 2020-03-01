Полиция Татарстана разыскивает хулигана, забросившего фейерверк в иномарку

УВД Нижнекамска решило найти мужчину, решившего забросить фейерверк в салон автомобиля Volkswagen Tiguan. Владельцу машины повезло, что пиротехника не сработала.

По данным полиции, подозреваемый разбил окно машины и попытался закинут туда зажженный фейерверк в субботу в 9:30 утра. Это произошло во дворе дома по улице Химиков, передает «Вечерняя Казань».

Всех, кто располагает информацией о личности подозреваемого, просят позвонить в полицию по телефонам 8 (919) 643-19-99 или 02.