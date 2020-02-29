«Синтез» дома разгромил астраханское «Динамо-СШОР»

«Синтез» уверенно обыграл астраханское «Динамо-СШОР» в первом матче 12-го тура чемпионата России по водному поло — 14:7.

Решающим стал первый период встречи, в котором казанцы забили в ворота гостей четыре безответных мяча. После этого во второй четверти хозяева немного расслабились и позволили «Динамо» немного сократить счет. Однако в оставшееся время ватерполисты «Синтеза» собрались и довели дело до победы.

«Хорошо начали. Затем, ведя в счете, расслабились, пропустили семь мячей. Считаю, что по такой игре это много, поэтому есть над чем работать», — отметил после матча главный тренер «Синтеза» Марат Закиров.

Сегодня команды проведут еще один очный матч в рамках регулярного чемпионата. Начало игры в бассейне «Оргсинтез» в 18:00.

«Синтез» (Казань) - «Динамо-СШОР» (Астрахань) - 14:7 (4:0, 2:4, 4:2, 4:1).