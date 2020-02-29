Богатейшие люди мира потеряли за неделю почти $450 млрд

За семь дней потери топ-500 самых богатых людей мира составили $444 млрд. Сокращение состояний связано с новостями о распространении коронавируса, из-за которых обрушились фондовые рынки.

Самые большие потери понесли три самых богатых человека в мире — глава компании Amazon Джефф Безос, соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс и президент группы компаний LVMH Бернар Арно. Их суммарное состояние сократилось примерно на $30 млрд, сообщает Bloomberg.

Крупные убытки понес и глава компании Tesla Илон Маск, занимающий 25-е место в списке богатейших людей планеты. За неделю он потерял $9 млрд в результате падения стоимости акций его компании. Не самой удачной оказалась неделя и для основателя Facebook Марка Цукерберга, потерявшего более $6,5 млрд.