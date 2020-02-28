Необычные авто с пробегом: модифицированный «гелик», Jaguar F-type и брутальный Land Rover

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Реальное время» составило подборку необычных автомобилей с пробегом, продающихся через Avito в Казани. Внимание нашей редакции привлекли три машины премиум-класса.

Самым дорогим оказался внедорожник Mercedes-Benz G-класс 2017 года выпуска. Рестайлинговая модель оценивается в 14,3 млн рублей. Его выставил казанский автодилер, но машина проходит как подержанная. Она получила бензиновый двигатель и автоматическую коробку передач. Полный привод дополняет нестандартно высокая посадка. Колорита придает и синий цвет «Гелендвагена».



Второе редкое авто с пробегом — это двухлетний Jaguar F-type. Спортивное купе продается в Казани за 4,9 млн рублей. Владелец также решил реализовать его через автодилера. Полноприводная машина оснащена бензиновым двигателем и автоматической трансмиссией.



Замыкает тройку Land Rover Defender, доработанный для любителей езды по бездорожью. Крупные колеса и высокая посадка делают экстерьер машины весьма агрессивным. Владелец оценивает авто в 4,1 млн рублей. Внедорожник дополнительно оборудован компрессорной станцией, пневмоблоками, силовыми лебедками и т. д.

Ранее «Реальное время» уже представляло подборку объявлений о продаже необычных автомобилей дороже 5 млн рублей в различных городах ПФО.

