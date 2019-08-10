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В ПФО продаются «Чайка», «Хаммер», «Мустанг» и другие дорогие авто

07:28, 10.08.2019
В ПФО продаются «Чайка», «Хаммер», «Мустанг» и другие дорогие авто
Фото: cheboksary.drom.ru

«Реальное время» составило подборку объявлений о продаже необычных автомобилей дороже 5 млн рублей в различных городах ПФО.

Например, в Чебоксарах продается Hummer H1. Владелец хочет за него 6,6 млн рублей или квартиру в Московской области.

В Казани владелец просит 7 млн рублей за Ford Mustang 1967 года выпуска.

Пермский автолюбитель выставил на продажу ГАЗ-13 «Чайка». Легендарный автомобиль партийной номенклатуры СССР предлагается за 10 млн рублей.

В Волжске автомеханик готов продать кастомкар, собранный из Ford Taunus и BMW. Полностью готовый «бэтмобиль» обойдется в 6 млн рублей. Однако можно приобрести и остов, который владелец оценил в 2 млн рублей.

В Уфе самым необычным стал минивэн Toyota Alphard в комплектации Executive lounge. VIP-авто оценивается в 5,2 млн рублей.

Авто БашкортостанТатарстан
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