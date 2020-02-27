Утонувшую на Бали туристку из Казани похоронят в Васильево
Погибшую на Бали туристку Авелину Назарову похоронят в Зеленодольском районе в поселке Васильево. Об этом сообщили подруги девушки.
Прощание состоится в поселке Васильево 28 февраля в 13.30—14.00.
Напомним, Назарова погибла на Бали 20 февраля. Девушка попала в сильное течение и утонула в океане. На доставку тела потребовалось около 700 тысяч рублей. Родственники смогли собрать такую сумму благодаря помощи неравнодушных людей.
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