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Утонувшую на Бали туристку из Казани похоронят в Васильево

06:38, 27.02.2020
Утонувшую на Бали туристку из Казани похоронят в Васильево
Фото: скриншот

Погибшую на Бали туристку Авелину Назарову похоронят в Зеленодольском районе в поселке Васильево. Об этом сообщили подруги девушки.

Прощание состоится в поселке Васильево 28 февраля в 13.30—14.00.

Напомним, Назарова погибла на Бали 20 февраля. Девушка попала в сильное течение и утонула в океане. На доставку тела потребовалось около 700 тысяч рублей. Родственники смогли собрать такую сумму благодаря помощи неравнодушных людей.

Общество Татарстан
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