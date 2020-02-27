Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +4 градусов

В четверг, 26 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможен туман, днем местами слабая метель, гололед. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от 0°С до +4°С. В Казани возможно от +1°С до +3°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от 0°С до +2°С.

