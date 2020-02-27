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Соцсети: «встречник» угрожал пистолетом водителям на дороге

00:30, 27.02.2020
Соцсети: «встречник» угрожал пистолетом водителям на дороге
Фото: Пиксабей

В соцсетях мужчина пожаловался на то, что мужчина на дороге угрожал ему пистолетом. Случай произошел по дороге из Куюков в Казань.

Мужчина рассказал, что конфликт разгорелся из-за того, что выскочившего на встречную полосу водителя не пускали вернуться в ряд.

«Этот гражданин угрожал нам пистолетом, направил прямо на нас за то, что мы этого «встречника» не пускали в ряд. Хотим, чтобы поселок знал своего героя. С таким соседом и Гитлер не страшен», — написал он в соцсети, прикрепив фотографию с номером автомобиля.

В МВД по РТ прокомментировали, что заявлений на мужчину ни от кого не поступало.

Ранее росгвардеец скрутил мужчину, угрожавшего на почте пистолетом.

Общество Татарстан
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