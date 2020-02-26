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Приговор сослуживцу Шамсутдинова, обвиняемому в дедовщине, не смогут озвучить сегодня

09:39, 26.02.2020
Приговор сослуживцу Шамсутдинова, обвиняемому в дедовщине, не смогут озвучить сегодня
Фото: Реальное время

Сегодня должен был состояться суд над Русланом Мухатовым, обвиняемым в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым. Планировалось, что состоятся прения сторон и будет вынесен приговор. Однако заседание не состоялось.

Как объяснил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев, заседание перенесли по причине болезни адвоката, защищающего Мухатова. Защитник подсудимого сообщил о болезни лишь перед процессом. В итоге Нагиев безрезультатно провел в дороге почти 9 часов.

Ранее завершилось расследование уголовного дела, по которому Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь своих сослуживцев, и еще несколько солдат признаны потерпевшими.

Общество Татарстан
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