Приговор сослуживцу Шамсутдинова, обвиняемому в дедовщине, не смогут озвучить сегодня

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Сегодня должен был состояться суд над Русланом Мухатовым, обвиняемым в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым. Планировалось, что состоятся прения сторон и будет вынесен приговор. Однако заседание не состоялось.

Как объяснил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев, заседание перенесли по причине болезни адвоката, защищающего Мухатова. Защитник подсудимого сообщил о болезни лишь перед процессом. В итоге Нагиев безрезультатно провел в дороге почти 9 часов.



Ранее завершилось расследование уголовного дела, по которому Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь своих сослуживцев, и еще несколько солдат признаны потерпевшими.