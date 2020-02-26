«Таттелеком» и «ЭР-Телеком» считают, что демпинг МТС может привести к ухудшению качества услуг

Основные игроки телекоммуникационного рынка республики расценили промоакцию МТС как провокацию. Сегодня среднерыночная стоимость месячного обслуживания домашнего интернета и телевидения у традиционных проводных операторов сложилась на уровне 600—700 рублей. Всего на рынке республике в этой нише работают пять крупных игроков, которые делят между собой около 2 млн абонентов республики.

«Таттелеком» и «ЭР-Телеком», исторически занимающие лидирующие позиции в сегменте фиксированной связи Татарстана, единодушны, что политика демпинга «ломает» рынок и создает риски ухудшения качества услуг. Обычно максимально сдержанные и «толерантные» по отношению к действиям конкурентов, на этот раз они не смогли сдержать негодования. «В результате ценовой борьбы, демпинга со стороны отдельных игроков средняя стоимость, к примеру, доступа в интернет для физических лиц в Казани существенно ниже предложений в других сопоставимых городах страны, — дипломатично, но жестко констатировали в «Таттелекоме». — Но нужно понимать, что в нормальной ситуации домашний интернет, в целом связь не могут стоить копейки — необходимы инвестиции в строительство сетей, их обслуживание и модернизацию».

По мнению представителей компании, такая искусственно созданная ситуация с бросовыми ценами замедляет глубокое развитие сетей, приводит к ухудшению качества связи и оттоку клиентов. В конечном итоге, это закончится тем, что цены вернутся в той или иной форме к прежнему рыночному уровню. «Демпинг всегда носит временный характер», — убеждены в «Таттелекоме».

Солидарны с ним и в «ЭР-Телекоме». «Ценовая конкуренция и гонка цен разрушают рынок, — прокомментировали в пресс-службе компании. — Операторы должны оказывать качественные услуги, получая при этом достойный доход. Это с одной стороны компенсирует инвестиционные затраты, а с другой, позволяет создавать конкурентные продукты и услуги. Наша компания на всей территории страны стремится предоставлять своим клиентам достойный по соотношению цена — качество продукт».

В «Ростелекоме» и «Вымпелкоме» воздержались от комментариев.

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