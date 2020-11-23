Гарифуллин Рамиль Рафгатович
Общая информация
Родился 29 октября 1974 года в г. Казань.
Образование
1993 г. —окончил Казанский электротехникум связи.
2001 г. — Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики
2012 г.— окончил РАНХ и ГС при президенте РФ.
Трудовая деятельность
1996-2000 гг. — электромонтер линейных сооружений телефонной связи 4 и 5 разряда городских телефонных сетей Чистопольского районного узла электрической связи ОАО «Таттелеком».
2000-2002 гг. — начальник участка капитального ремонта Чистопольского зонального узла электрической связи ОАО «Таттелеком».
2002-2004 гг. — заместитель начальника отдела монтажа и строительства ООО ПКП «БИСТ».
2004-2007 гг. — начальник Чистопольского зонального узла электрической связи ОАО «Таттелеком».
2007-2016 гг. — заместитель генерального директора — начальник Альметьевского зонального узла электрической связи ПАО «Таттелеком».
2016-2019 гг. — заместитель генерального директора — начальник Казанского управления электрической связи ПАО «Таттелеком».
В 2020 г. — директор казанского филиала «ЭР-Телеком Холдинг».
С июня 2020 г. — директор межрегионального филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» в РТ.
Награды и звания
Награжден почетными грамотами ПАО «Таттелеком» (2007, 2014, 2016 гг.), Министерства информатизации и связи РТ (2018 г.), Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ (2019 г.), ЦИК РТ (2012 г.), благодарственными письмами кабинета министров Республики Татарстан (2009, 2019 гг.), мэра г. Казани (2016, 2018 гг.), глав муниципальных районов и ФСБ РТ, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», «60 лет г. Альметьевск».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, ул. Аделя Кутуя, 82
- Телефон: (843) 211-00-11
- Email: ramil.garifullin@domru.ru
- Сайт: https://ertelecom.ru/
Дата последнего обновления: 23.11.2020