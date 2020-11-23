Гарифуллин Рамиль Рафгатович

Общая информация

Родился 29 октября 1974 года в г. Казань.

Образование

1993 г. —окончил Казанский электротехникум связи.

2001 г. — Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики

2012 г.— окончил РАНХ и ГС при президенте РФ.

Трудовая деятельность

1996-2000 гг. — электромонтер линейных сооружений телефонной связи 4 и 5 разряда городских телефонных сетей Чистопольского районного узла электрической связи ОАО «Таттелеком».

2000-2002 гг. — начальник участка капитального ремонта Чистопольского зонального узла электрической связи ОАО «Таттелеком».

2002-2004 гг. — заместитель начальника отдела монтажа и строительства ООО ПКП «БИСТ».

2004-2007 гг. — начальник Чистопольского зонального узла электрической связи ОАО «Таттелеком».

2007-2016 гг. — заместитель генерального директора — начальник Альметьевского зонального узла электрической связи ПАО «Таттелеком».

2016-2019 гг. — заместитель генерального директора — начальник Казанского управления электрической связи ПАО «Таттелеком».

В 2020 г. — директор казанского филиала «ЭР-Телеком Холдинг».

С июня 2020 г. — директор межрегионального филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» в РТ.

Награды и звания

Награжден почетными грамотами ПАО «Таттелеком» (2007, 2014, 2016 гг.), Министерства информатизации и связи РТ (2018 г.), Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ (2019 г.), ЦИК РТ (2012 г.), благодарственными письмами кабинета министров Республики Татарстан (2009, 2019 гг.), мэра г. Казани (2016, 2018 гг.), глав муниципальных районов и ФСБ РТ, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», «60 лет г. Альметьевск».

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