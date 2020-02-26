В Татарстане мужчина убил топором и ограбил душевнобольного мужчину в его же доме

Верховный суд Татарстана приговорил 39-летнего мужчину за убийство, разбой и угрозу убийством к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

Установлено, что 18 февраля 2019 года пьяный мужчина в селе Шешминская Крепость Черемшанского района незаконно проник в дом к местному жителю, который страдал психическим заболеванием. Подсудимый два раза ударил его обухом топора по голове. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

После этого злоумышленник, обыскав дом потерпевшего, похитил 19,5 тыс. рублей. Очевидцем преступлений стал односельчанин подсудимого, которому последний пригрозил физической расправой за разглашение информации, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.