В ОЭЗ «Алабуга» запустят производство колбасной оболочки, объем инвестиций составит 2 млрд рублей

«Атлантис-Пак» в этом году разместит на территории особой экономической зоны «Алабуга» новое производство многослойной барьерной колбасной оболочки. Объем инвестиций в проект составит 2 млрд рублей.

Для реализации проекта компания арендует около 10 тыс. кв. м площадей, на них расположат около 40 единиц оборудования, а также организуют склады и административно-бытовые помещения.

Объем выпускаемой продукции, по прогнозам, составит более 4 тыс. т в год. Выход проекта на полную мощность запланирован на 2022 год. К работе планируется привлечь порядка 300 человек. Продукция будет реализовываться как в России, так и идти на экспорт, сообщает пресс-служба компании «Группа Агроком».

Ранее сообщалось, что в ОЭЗ «Алабуга» начнут производить премиальную туалетную бумагу.