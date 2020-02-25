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Уфимский «Кировец» вышел в финальную часть Высшей лиги по бенди с первого места

16:14, 25.02.2020
Уфимский «Кировец» вышел в финальную часть Высшей лиги по бенди с первого места
Фото: vk.com/bashbandy

«Кировец» в заключительном матче регулярного чемпионата Высшей лиги по хоккею с мячом сыграл вничью с «Никельщиком» (3:3).

Благодаря набранному очку уфимский клуб вышел на первое место турнирной таблицы. Таким образом, «Кировец» гарантировал себе участие в финальной части соревнований.

Ближайшие соперники уфимцев определятся чуть позже.

Ранее в матче с уфимским «Кировцем» тренер соперника увел команду из-за предвзятого судейства.

Напомним, «Кировец» был возрожден в начале 2019 года по инициативе главы Башкортостана Радия Хабирова.

СпортХоккей с мячом Башкортостан
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