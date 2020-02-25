Уфимский «Кировец» вышел в финальную часть Высшей лиги по бенди с первого места
«Кировец» в заключительном матче регулярного чемпионата Высшей лиги по хоккею с мячом сыграл вничью с «Никельщиком» (3:3).
Благодаря набранному очку уфимский клуб вышел на первое место турнирной таблицы. Таким образом, «Кировец» гарантировал себе участие в финальной части соревнований.
Ближайшие соперники уфимцев определятся чуть позже.
Ранее в матче с уфимским «Кировцем» тренер соперника увел команду из-за предвзятого судейства.
Напомним, «Кировец» был возрожден в начале 2019 года по инициативе главы Башкортостана Радия Хабирова.СпортХоккей с мячом Башкортостан
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