СМИ сообщили о смерти экс-президента Египта Хосни Мубарака

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Официального подтверждения власти Египта еще не давали.

Напомним, что Хосни Мубарак правил Египтом на протяжении 30 лет. Он находился у власти с 1981 года. В 2011 году во время «арабской весны» Мубарак был свергнут. В 2015-м его вместе с двумя сыновьями приговорили к трем годам тюрьмы за хищение $17 млн из казны страны.