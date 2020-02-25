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В Казани выставили на продажу пивоварню за 45 млн рублей

11:36, 25.02.2020
В Казани выставили на продажу пивоварню за 45 млн рублей

В Казани продается пивоваренный завод. Владелец оценил его стоимость в 45 млн рублей.

Автор объявления, опубликованного на Avito, утверждает, что предприятие расположено на территории одного из казанских промпарков. В собственности находится здание площадью 1 тысяча кв. м. Оно поделено на производственную и складскую зоны, на втором этаже расположен офис.

Утверждается, что мини-предприятие может выпускать до 50 тысяч литров пива, кваса или лимонада в месяц. Связаться с продавцом «Реальному времени» пока не удалось.

Судя по другим объявлениям автора, он имел точки продажи минимум в двух гипермаркетах.

Бизнес Татарстан
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