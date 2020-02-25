Экс-игрок «Рубина» Башкиров может перейти в польский «Заглембе»

Российский полузащитник Евгений Башкиров может продолжить карьеру в чемпионате Польши, сообщает Sport24.

По информации источника, футболист близок к подписанию контракта с «Заглембе». Соглашение с игроком будет рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее Башкиров расторг контракт с казанским «Рубином», за который выступал с января 2019 года. В составе казанцев 28-летний полузащитник провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.