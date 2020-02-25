Нападающий «Ак Барса» Кормье дисквалифицирован на один матч КХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать нападающего «Ак Барса» Патриса Кормье на один матч регулярного чемпионата. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«В соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5 минут), то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, за повторную драку в сезоне Патрис Кормье пропустит ближайший матч», — говорится в заявлении лиги.

Кормье наказан за драку в матче с минским «Динамо». Также форвард «Ак Барса» заплатит денежный штраф.

Также оштрафован защитник «Нефтехимика» Алексей Волгин, за инцидент в игре против хабаровского «Амура».