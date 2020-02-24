Минмолодежи Татарстана запустило информационный проект к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Министерство по делам молодежи Татарстана 24 февраля запустило проект «75 фактов о Победе». Сегодня начинается отсчет 75 дней до Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках проекта каждый день в социальных сетях и на сайте ведомства будут публиковаться факты из истории Великой Отечественной войны.

«Проект призван продемонстрировать масштаб потерь и подвиг советского народа, дать молодым людям осязаемое понимание цены, которую заплатила страна за победу над нацизмом. Он позволит материализовать память, вспомнить и осознать трагическую грандиозность исторического события — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении Минмола.

Проект продолжится и после 9 мая. Совместно с историками Минмолодежи планирует сформировать специальный информационно-просветительский модуль, который войдет в программу профильных смен в детских оздоровительных лагерях и будет внедрен на площадке молодежных центров и подростковых клубов.

