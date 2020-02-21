Лукашенко: Россия согласна сделать уступки в поставках нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские власти готовы компенсировать потери страны от налогового маневра РФ.

«Белорусская сторона уже подсчитала финансовые условия — при поставке 24 млн т нефти примерно $420–430 млн потерь от налогового маневра. Путин предложил, что эти деньги Белоруссии компенсируют», — цитирует Лукашенко государственное информагентство БелТА.

Министр энергетики РФ Александр Новак пояснил: речь идет о предоставлении кумулятивной скидки. Российская нефть поставляется в Белоруссию на особых условиях: с нее не берется экспортная пошлина, но компании получают премию — цена для белорусских НПЗ выше, чем для российских.

«Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно снижение премии примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины», — передают слова Новака «Ведомости».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о давлении со стороны РФ и пообещал закупать нефть у других поставщиков.