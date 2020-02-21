Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы двух стран обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.

«Эрдоган заявил о необходимости сдерживания сирийского режима в Идлибе и предотвращении там гуманитарного кризиса. Наш президент также отметил, что урегулирование в Идлибе должно проходить на основе полного выполнения Сочинского соглашения», — цитирует сообщение администрации Эрдогана «РИА Новости».

Также два лидера подтвердили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям по Сирии, добавили в Анкаре.

Еще в сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. Однако теперь между российскими военными и протурецкими группировками начались столкновения. В итоге Турция начала угрожать размещением американских зенитных установок на южной границе.