Эксперты признали iPhone 11 Pro опасным для человека

Эксперты независимой лаборатории RF Exposure Lab из Калифорнии по итогам исследования выяснили, что уровень радиочастотного излучения у смартфона iPhone 11 Pro превышает допустимую норму более чем в два раза.

Удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения (SAR) у iPhone 11 Pro равняется 3,8 Вт/кг. При этом Федеральная комиссия по связи США (FCC) может сертифицировать гаджеты с показателем, не превыщающим 1,6 Вт/кг., сообщает iPhoneHacks.



Ранее в декабре последняя модель IPhone 11 Pro Max стала стоить в России ниже, цена смартфона упала до 77 тыс. рублей. Как отметили эксперты, смартфон сразу подешевел на 25%. Этот показатель стал рекордным снижением цены с момента продаж гаджета. Тогда он стоил около 100 тыс. рублей.