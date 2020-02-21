Глава АИР РТ назвала фонд «Возрождение» примером взаимодействия власти, бизнеса и духовенства

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Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на Форуме лидеров этического бизнеса в Москве назвала республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ примером взаимодействия власти, бизнеса и духовенства.

Минуллина рассказала участникам форума, что фонд создан первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и работает при поддержке действующего президента Рустама Минниханова. Благотворителями этого фонда являются крупнейшие предприятия республики, добавила Минуллина: это группа компаний ТАИФ, «Татнефть» и множество других компаний.

— На средства этого фонда были восстановлены памятники из списка ЮНЕСКО. Это история, значение которой мы, может быть, не до конца осознаем, но для будущих поколений это будет что-то значимое и важное, — рассказала Минуллина.

Форум собрал более 500 представителей иностранных и российских государственных структур, религиозных деятелей, крупных бизнесменов, объединенных идеей развития этического бизнеса. Основной темой форума стал вопрос взаимодействия власти, бизнеса и духовенства.

В работе форума из числа представителей Татарстана также участвуют митрополит Феофан и глава ДУМ РТ Камиль Хазрат Самигуллин.

Напомним, что фонд «Возрождение» работает в Татарстане уже в течение десяти лет.