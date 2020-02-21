Обвиняемый в издевательствах над Шамсутдиновым заявил, что тот сам попросил его бить

Обвиняемый в издевательствах над рядомым Рамилем Шамсутдиновым рассказал, что тот сам попросил его ударить за то, что не смог ходить гусиным шагом.

Мухатов занимался спортом с молодыми солдатами. В качестве наказания он заставил ходить гусиным шагом. Шамсутдинов не смог и, якобы, попросил себя ударить и отпустить. При этом, по словам Мухатова, для смягчения удара он использовал боксерскую перчатку, передает Мэш.

Также Мухатов избивал Шамсутдинова по голени.

