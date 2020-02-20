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Бывший муфтий Чувашии призвал мусульманских лидеров объединиться

20:37, 20.02.2020
Бывший муфтий Чувашии призвал мусульманских лидеров объединиться
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов предложил лидерам мусульманских организаций объединиться. Он считает создание единого органа «шагом к консолидации».

«Мы направили письма мусульманским организациям с предложением создать «Консультативный совет», куда войдут представители наших организаций», — приводит «РИА Новости» слова Крганова.

По словам муфтия, молодежь ждет от духовных лидеров «четких ответов и примеров». Распри между мусульманскими организациями мешают совместному противостоянию ценностям «извне».

«Мы общаемся с муфтиями из регионов. Все говорят, что нужно объединяться. Мы предлагаем обсудить, как именно», — заявил Крганов.

Напомним, что ранее Альбир Крганов был муфтием Чувашии. После этого он переехал в столицу и считался муфтием Москвы.

Общество
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