В Казани появится федеральная сеть магазинов косметики и парфюмерии «Подружка»
В казанском торговом центре «Кольцо» откроют магазин косметики и парфюмерии «Подружка». Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец.
Открытие пройдет 28 марта.
Сеть магазинов «Подружка» появилась в 2005 году. На данный момент магазины есть в 15 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже и т. д.БизнесРозничная торговля Татарстан
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