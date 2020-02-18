Рустам Минниханов обсудил варианты рекультивации иловых полей в Казани

Рустам Минниханов обсудил с представителями компании Kaukointernational (Финляндия) варианты рекультивации иловых полей в Казани. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Финская компания представила ряд предложений по рекультивации иловых полей в Казани. Разработчики предложили варианты, как устранить неприятные запахи и защитить грунтовые воды от риска попадания загрязняющихся веществ. Также было озвучено решение по созданию устойчивой почвы для дальнейшего развития рекреационных проектов, передает пресс-служба президента РТ.

Президент РТ поблагодарил представителей Kaukointernational за презентацию. Он пообещал, что каждый из вариантов будет изучен профильными специалистами.



Ранее министерство экологии Татарстана, Агентство инвестиционного развития РТ, МУП «Водоканал» подписали меморандум о взаимопонимании с финской компанией Kaukointernational.

