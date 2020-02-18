Рустам Минниханов обсудил варианты рекультивации иловых полей в Казани
Рустам Минниханов обсудил с представителями компании Kaukointernational (Финляндия) варианты рекультивации иловых полей в Казани. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.
Финская компания представила ряд предложений по рекультивации иловых полей в Казани. Разработчики предложили варианты, как устранить неприятные запахи и защитить грунтовые воды от риска попадания загрязняющихся веществ. Также было озвучено решение по созданию устойчивой почвы для дальнейшего развития рекреационных проектов, передает пресс-служба президента РТ.
Президент РТ поблагодарил представителей Kaukointernational за презентацию. Он пообещал, что каждый из вариантов будет изучен профильными специалистами.
Ранее министерство экологии Татарстана, Агентство инвестиционного развития РТ, МУП «Водоканал» подписали меморандум о взаимопонимании с финской компанией Kaukointernational.
комментарии
Ну разогнать всех учёных (зачем им такие огромные деньги платить, если не могут ничего "решить") - оставить только преподавателей.
Сделать им посильную нагрузку - не 900 часов аудиторной нагрузки в год плюс огромная куча никому не нужных (кроме чиновников от образования и науки) отчётов, справок и прочих бумажек, а хотя бы 400 часов с условием обязательного проведением экспериментов, т.е. проведением научной работы.
Естественно с отбором кандидатов по способностям и конечному результату.
Ну и учитывать, что, например, химический эксперимент может идти несколько десятков астрономических часов (а подготовка к нему несколько недель) - тогда как лекция идет всего 2 академических часа....
Вроде просто - но на самом деле очень трудно подобрать такие условия, чтобы в Университетах остались лишь преданные Образованию и Науке люди...
Много платить в Университетах - придут жулики и мошенники - где большие деньги так всегда бывает в бизнесе...
Мало платить - уйдут талантливые и опять останутся одни жулики и мошенники...
Как "проскочить" между "Сциллой и Харибдой"...