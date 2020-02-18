В Минобороны РФ рассказали о новых элементах военной формы
В этом году военные получат новые камуфлированные спортивные костюмы, рассказал замминистра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков.
«В этом году на снабжение поступят усовершенствованные спортивный костюм (куртка и брюки), спортивная шапочка и спортивные туфли для курсантов и призывников», — сообщил он в интервью «Известиям».
Генерал добавил, что спортивный костюм производится из облегченного трикотажа камуфлированной расцветки.
Также будут введены новые сумки для личных вещей, которые теперь стали на 30 процентов вместительнее.ПромышленностьОПК
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