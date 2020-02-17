В казанском медресе прокомментировали информацию о якобы выброшенных книгах

Фото: Раис Сулейманов

В казанском медресе «Мухаммадия» изложили свою версию по поводу книг, которые оказались на улице.

Там сообщили, что литература была выставлена во двор медресе для перевозки на склад в связи с реставрацией учебного заведения.

«При этом по объективным причинам ворота медресе были открыты, вследствие чего на территорию стали проникать посторонние прохожие люди и без разрешения растаскивать книги, проявляя при этом безалаберность и небрежное отношение, а также некомпетентно дезинформируя интернет-сообщество о том, что якобы медресе выкинуло на улицу библиотеку. Обращаем внимание: данная информация не соответствует действительности!» — говорится в сообщении на сайте ДУМ РТ.

В медресе возмутились поведением прохожих, которые проявили небрежное отношение к книгам, подготовленным для переезда.

Ранее исламовед Раис Сулейманов сообщил в соцсетях о выброшенной на улице библиотеке казанского медресе «Мухаммадия». В мешках и коробках на улице оказались сочинения Минтимера Шаймиева, дипломные работы учащихся медресе и десятки религиозных книг.