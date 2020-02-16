В Казани ожидаются снег и туман

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. В отдельных районах синоптики прогнозируют туман.

Ветер юго-западный слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем максимальные температуры составят от -2°С до -7°С. В Казани суббота станет довольно теплой: в пределах 2—4 градусов ниже ноля. В Набережных Челнах метеорологи предсказывают от -4°С до -7°С.

На дорогах гололедица.