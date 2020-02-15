Более 40 тысяч татарстанцев не выйдут в этом году на пенсию из-за реформы

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В этом году более 40 тысяч жителей Татарстана не смогли выйти на пенсию из-за повышения пенсионного возраста, рассказал глава отделения Пенсионного фонда РТ Эдуард Вафин.

По его словам, ранее в Татарстане выходило на пенсию примерно 60 тысяч человек в год, в 2019 году этот показатель упал до 32 тысяч человек. «В этом году ситуация будет посложнее — около 40 тысяч не отправим, 20 — отправим», — приводит слова Вафина «Татар-информ».

Подобная ситуация, вызванная повышением пенсионного возраста, должна завершиться к 2028 году.

Напомним, в январе глава ПФР России рассказал, как будет расти пенсия в ближайшие годы.

