Более 40 тысяч татарстанцев не выйдут в этом году на пенсию из-за реформы
В этом году более 40 тысяч жителей Татарстана не смогли выйти на пенсию из-за повышения пенсионного возраста, рассказал глава отделения Пенсионного фонда РТ Эдуард Вафин.
По его словам, ранее в Татарстане выходило на пенсию примерно 60 тысяч человек в год, в 2019 году этот показатель упал до 32 тысяч человек. «В этом году ситуация будет посложнее — около 40 тысяч не отправим, 20 — отправим», — приводит слова Вафина «Татар-информ».
Подобная ситуация, вызванная повышением пенсионного возраста, должна завершиться к 2028 году.
Напомним, в январе глава ПФР России рассказал, как будет расти пенсия в ближайшие годы.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым