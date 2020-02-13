«Крылья Советов» отправились в Испанию на одном самолете с «Ростовом» и «Краснодаром»

«Крылья Советов» отправились на третий сбор команды в Испанию, сообщает пресс-служба самарского клуба.

В одном самолете с самарцами полетели также футболисты «Ростова» и «Краснодара». Игроки и представители персонала клубов тепло поприветствовали друг друга в холле аэропорта.

Отметим, что нынешний сбор станет заключительным для «Крыльев» в ходе подготовки к возобновлению чемпионата РПЛ и продлится до 22 февраля.

В Испании самарцы сыграют четыре контрольных матча. Соперниками «Крыльев» станут китайский «Далянь Ифан», российский «Краснодар», а также «Торпедо» и норвежский «Стремсгодсет».