Новости спорта

13:02 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Крылья Советов» отправились в Испанию на одном самолете с «Ростовом» и «Краснодаром»

11:50, 13.02.2020
«Крылья Советов» отправились в Испанию на одном самолете с «Ростовом» и «Краснодаром»
Фото: twitter.com/fckssamara

«Крылья Советов» отправились на третий сбор команды в Испанию, сообщает пресс-служба самарского клуба.

В одном самолете с самарцами полетели также футболисты «Ростова» и «Краснодара». Игроки и представители персонала клубов тепло поприветствовали друг друга в холле аэропорта.

Отметим, что нынешний сбор станет заключительным для «Крыльев» в ходе подготовки к возобновлению чемпионата РПЛ и продлится до 22 февраля.

В Испании самарцы сыграют четыре контрольных матча. Соперниками «Крыльев» станут китайский «Далянь Ифан», российский «Краснодар», а также «Торпедо» и норвежский «Стремсгодсет».

СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров