УНИКС сообщил о появлении фальшивого сайта по продаже билетов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Пресс-служба УНИКСа сообщила о появлении в интернете фальшивого сайта по продаже билетов на матчи казанского клуба.

«Уважаемые болельщики, в интернете появился сайт, который продает билеты на наши домашние матчи по завышенной цене. Сайт unics-basket.com и другие не являются официальными и не имеют к нам никакого отношения», — говорится в сообщении пресс-службы.

В клубе также напомнили о способах приобретения настоящих билетов. Кроме официального сайта и в кассах «Баскет-холла», билеты продаются на сайтах kzn.kassir.ru и bileton.ru.

Следующий домашний матч УНИКС проведет 29 февраля против эстонского «Калева». Отметим, что в первом круге Единой лиги ВТБ казанцы уступили команде из Таллина.

Ранее УНИКС обеспечил себе выход в плей-офф Кубка Европы, победив литовский «Ритас».