В Москве пройдет W2 conference Moscow, посвященная мировому тренду в управлении персоналом

28 апреля 2020 года в России пройдет W2 Conference Moscow от компании Smile-Expo. Ивент будет посвящен мировому тренду в управлении персоналом — Workplace Wellness — заботе о благополучии сотрудников.

Ключевой темой конференции станут принципы составления программ, призванных улучшить показатели благополучия сотрудников на рабочем месте. Согласно данным компании Gallup, мотивированные сотрудники с высоким уровнем удовлетворения от работы и жизни продуктивнее на 27%. Инструменты Workplace Wellness активно используются за рубежом и постепенно внедряются в России.

О том, как верно подобрать эффективную WW-программу, а также как заботиться о физическом, ментальном и материальном благополучии сотрудников, расскажут эксперты W2 conference Moscow. Они приведут успешные примеры по повышению степени удовлетворенности работников и предоставят данные о влиянии этих параметров на ROI.

На конференции расскажут про здоровое рабочее пространство, о способах повышения стрессоустойчивости сотрудников, про взаимосвязь продуктивности и финансовой стабильности сотрудников, а также про вопросы реализации в коллективе.

Посетители конференции смогут больше узнать об основных тенденциях направления Workplace Wellness, ознакомиться с успешными кейсами в России и мире, а также понять, как оценивать результативность wellness-программ в действии.

