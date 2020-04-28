W2 conference Moscow: как повысить благополучие сотрудников и построить успешный бизнес

28 апреля 2020 года в России пройдет W2 Conference Moscow от компании Smile-Expo. Мероприятие будет посвящено мировому тренду в управлении персоналом — Workplace Wellness — заботе о благополучии сотрудников.
Ключевой темой конференции станут принципы составления программ, призванных улучшить показатели благополучия сотрудников на рабочем месте.
Конференция включает четыре тематических направления:
Посетители конференции смогут больше узнать об основных тенденциях направления Workplace Wellness, ознакомиться с успешными кейсами в России и мире, а также понять, как оценивать результативность wellness-программ в действии.
Workplace Wellness — это системный подход в сфере управления персоналом и усиления бизнес-команды. Информация о трендовом направлении принесет пользу представителям различных отраслей и всех видов бизнеса:
Дата и место проведения: W2 conference Moscow пройдет 28 апреля 2020 года в конгресс-центре Технополис «Москва».
Полная программа доступна по ссылке.
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