W2 conference Moscow: как повысить благополучие сотрудников и построить успешный бизнес

28 апреля 2020 года в России пройдет W2 Conference Moscow от компании Smile-Expo. Мероприятие будет посвящено мировому тренду в управлении персоналом — Workplace Wellness — заботе о благополучии сотрудников.

Ключевой темой конференции станут принципы составления программ, призванных улучшить показатели благополучия сотрудников на рабочем месте.

Конференция включает четыре тематических направления:



Physical Health. Спикеры объяснят, что такое здоровое рабочее пространство и как его организовать. Этот блок также посвящен корпоративным мероприятиям, призванным оздоровить сотрудников и популяризовать здоровый образ жизни.

Mental Health. Эксперты поговорят о том, каким образом можно повысить стрессоустойчивость сотрудников, помочь им стать более инициативными и уверенными в себе. Также спикеры оценят влияние технологий на ментальное здоровье.

Financial Wellbeing. Блок посвящен взаимосвязи продуктивности и финансовой стабильности сотрудников. Эксперты рассмотрят все аспекты финансового здоровья, включая страхование, достойную оплату труда и переработок. Также они приведут примеры влияния WW-программ на ROI и VOI.

Social Wellbeing. Это направление посвящено вопросам реализации в коллективе, признанию и социальному здоровью. Спикеры расскажут, как сформировать дружную команду, которая работает на принципах взаимоуважения и доверия. Также здесь обсудят стратегии коммуникации с удаленными сотрудниками и способы их вовлечения в процесс.

Посетители конференции смогут больше узнать об основных тенденциях направления Workplace Wellness, ознакомиться с успешными кейсами в России и мире, а также понять, как оценивать результативность wellness-программ в действии.

Workplace Wellness — это системный подход в сфере управления персоналом и усиления бизнес-команды. Информация о трендовом направлении принесет пользу представителям различных отраслей и всех видов бизнеса:



руководителям компаний;

HR-специалистам;

экспертам по ментальному здоровью;

сотрудникам сферы корпоративной ответственности;

и многим другим.

Дата и место проведения: W2 conference Moscow пройдет 28 апреля 2020 года в конгресс-центре Технополис «Москва».

Полная программа доступна по ссылке.