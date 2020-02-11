Президент РТ пригласил делегацию Мозамбика к участию в KazanSummit

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Мозамбик в России Марио Сарайвой Нгуэнья. Встреча прошла в Доме правительства РТ.

Стороны обсудили вопросы развития и укрепления торгово-экономических отношений Татарстана и Мозамбика — в рамках дружественных российско-мозамбикских отношений. Минниханов рассказал о социально-экономическом развитии Татарстана и напомнил, что при ОИС в Казани ежегодно проводится Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Президент РТ пригласил мозамбикскую делегацию к участию в саммите, который состоится 18—20 июня 2020 года, передает пресс-служба.