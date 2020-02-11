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В Набережных Челнах подорожали похороны

10:10, 11.02.2020
В Набережных Челнах подорожали похороны
Фото: pixabay.com

Исполком Набережных Челнов утвердил обновленный прайс на погребения. Теперь стоимость гарантированных услуг составляет 6124 рубля.

Цена на погребение выросла во второй раз с 2014 года. Вырыть могилу и захоронить человека теперь будет стоить 3734 рубля (ранее — 3556 рублей). Гроб и предметы для ритуала обойдется в 1500 рублей, а перевозка тела 890. При этом оформление документов стало бесплатным, тогда как раньше за услугу просили 65 рублей.

Отдельно можно будет оплатить услугу «облачение тела». Она обойдется в 591 рубль, передает Сhelny-biz.ru.

Общество Татарстан
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